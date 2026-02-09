Derby Ancona regge solo per un tempo

L'Ancona ha retto solo un tempo nel derby contro la Matelica. La squadra di casa ha iniziato bene, ma nel secondo tempo ha perso ritmo e ritmo. La Matelica ha preso il comando e ha chiuso il match con un punteggio di 46-65. Tra i giocatori, Nardoni ha segnato 16 punti, mentre Mbaye e Bremaud hanno contribuito con 8. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando l’Ancona con molte domande dopo questa sconfitta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.