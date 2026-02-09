Derby Ancona regge solo per un tempo
L'Ancona ha retto solo un tempo nel derby contro la Matelica. La squadra di casa ha iniziato bene, ma nel secondo tempo ha perso ritmo e ritmo. La Matelica ha preso il comando e ha chiuso il match con un punteggio di 46-65. Tra i giocatori, Nardoni ha segnato 16 punti, mentre Mbaye e Bremaud hanno contribuito con 8. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando l’Ancona con molte domande dopo questa sconfitta.
46 MATELICA 65 MOONEYGO: Pierdicca 9, Mbaye 8, Dell’Olio ne, Fiorotto 5, Zanetti ne, Bremaud 8, Nardoni 16, Cotellessa, Troiano ne, Torelli. All. Piccionne MATELICA: Trzeciak 2, Cabrini 10, Bacchini 7, Chiovato 1, Battellini, Gramaccioni 12, Zamparini 5, Lo Russo ne, Bonvecchio 4, Lizzi, Offor 8, Pilakouta 16. All. Matassini Arbitri: Collura e Coda di Roma Parziali: 14-20 27-38 36-52 46-65 Pronostico rispettato nel derby di serie A2 femminile tra MooneyGo Ancona e Thunder Matelica. La squadra dorica, in piena emergenza, regge un tempo contro la capolista Thunder Matelica e deve arrendersi ad un secondo tempo dove le forti avversarie hanno accelerato imponendo la propria forza e chiudendo sul 46-65. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
