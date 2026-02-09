Decreto Ucraina | Il Governo ‘Blinda’ gli Aiuti a Kiev con la Questione di Fiducia alla Camera

Il Parlamento ha dato il via libera al decreto che garantisce gli aiuti all’Ucraina. Il governo ha deciso di mettere la fiducia alla Camera per superare le opposizioni e approvare rapidamente la misura. La decisione ha provocato polemiche tra i partiti, ma alla fine l’aula ha confermato il sostegno agli aiuti militari e umanitari destinati a Kiev. Ora si attende il voto finale, mentre le opposizioni chiedono più chiarezza e trasparenza sui dettagli del provvedimento.

