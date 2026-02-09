Decreto sicurezza cambia tutto anche per la patente | quando scatta la sospensione

Il governo ha annunciato nuove regole sulla patente di guida. Da oggi, chi viola le norme e si mette alla guida con armi bianche o coltelli rischia di perdere subito la patente. La sospensione scatterà in modo automatico e sarà più lunga rispetto al passato. La misura mira a rafforzare la sicurezza sulle strade e a evitare comportamenti pericolosi. I controlli saranno più severi e le sanzioni più dure per chi non rispetta le nuove regole.

Il Decreto Sicurezza varato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026 introduce una stretta significativa contro chi circola armato di coltelli e armi bianche. Tra le novità più rilevanti figura la sospensione della patente fino a dodici mesi, disposta dal Prefetto come misura amministrativa immediata. La decisione arriva dopo una serie di episodi violenti che hanno riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza urbana, tra cui l’omicidio del 16 gennaio a La Spezia e gli scontri del 31 gennaio a Torino durante le manifestazioni per Askatasuna. L’obiettivo dichiarato è contrastare il fenomeno delle baby gang e impedire l’ingresso di oggetti pericolosi nelle scuole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Decreto sicurezza, cambia tutto anche per la patente: quando scatta la sospensione Approfondimenti su Decreto Sicurezza Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta Il governo ha approvato un decreto che introduce il fermo preventivo per i manifestanti. Rubò ecografo dall'ospedale di Nocera: radiologo ai domiciliari, scatta anche la sospensione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza: cosa cambia. Dal fermo preventivo alla stretta sul porto di coltelli; Decreto sicurezza, cosa prevede? Fermo preventivo e 5 anni per chi fugge dai posti di blocco: le misure e cosa cambia; Ddl sicurezza approvato: ecco cosa cambia; Decreto sicurezza, sì al fermo preventivo e allo scudo penale allargato. Coltelli ai minori: multe ai genitori. Nuovo decreto sicurezza: cosa cambia su coltelli, baby gang e concorsi delle forze di poliziaIl nuovo schema di decreto-legge sulla sicurezza pubblica non si limita a inasprire le pene, ma introduce una sorveglianza capillare che va dal controllo dei so ... infodifesa.it Decreto sicurezza, cosa prevede? Fermo preventivo e 5 anni per chi fugge dai posti di blocco: le misure e cosa cambiaFermo fino a dodici ore in commissariato per i manifestanti con precedenti penali o sospettati di voler scatenare il caos in piazza, ma il pm può decidere se convalidare o annullare. ilmattino.it “Svolta autoritaria con il decreto Sicurezza. Ora salvano i potenti” Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina facebook Decreto sicurezza, pure il legale di Vannacci sostiene: “Scudo agli agenti inutile”. @PacelliValeria x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.