De Zerbi si scusa con i tifosi dopo il pesante 5-0 contro il PSG. L’allenatore dell’Olympique Marsiglia ammette che la partita è stata dura da digerire, ma ribadisce la fiducia nel progetto del club. Dopo la sconfitta, De Zerbi spiega di non avere rimpianti e si dice convinto che il futuro sarà ancora con l’Olympique. La squadra adesso deve reagire e tornare a lavorare duramente per rialzarsi da questa battuta d’arresto.

In seguito al classico contro il Paris Saint-Germain, l’Olympique Marsiglia attraversa una fase particolarmente delicata: una sconfitta pesante rimette in discussione dinamiche e obiettivi stagionali. Roberto De Zerbi ha commentato l’esito della gara con lucidità, chiedendo ai tifosi di restare vicini alla squadra mentre si definiscono i passi futuri. Nel confronto decisivo del Parco dei Principi, il Marsiglia è stato superato per 5-0, risultato che impone una riflessione approfondita sulle dinamiche interne e sulle risposte della squadra. Il tecnico italiano è apparso visibilmente deluso in conferenza stampa e ha chiesto scusa ai tifosi per una performance giudicata inaccettabile, sottolineando la gravità del momento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Zerbi si scusa con i tifosi dopo il 5-0 col PSG: «Nessun rimpianto, futuro col club»

Approfondimenti su De Zerbi PSG

Roberto De Zerbi si presenta davanti ai giornalisti dopo la sconfitta pesante contro il PSG, terminata 5-0.

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Liverpool in Champions League, i tifosi del Marsiglia esprimono delusione nei confronti di De Zerbi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su De Zerbi PSG

Argomenti discussi: ? Dalla Francia sicuri, De Zerbi rischia l’esonero! Lui commenta: Chiedo scusa, inspiegabile; Incubo Marsiglia: eliminati dal gol di Trubin dopo i complimenti del Bruges. De Zerbi amaro: Ora tutti zitti; De Zerbi dopo il 5-0 subito dal PSG: Chiedo scusa ai tifosi del Marsiglia, così fa male. Parlerò con Benatia e Longoria per capire cosa fare; De Zerbi dopo il KO col PSG per 5 a 0 | Chiedo scusa ai tifosi Futuro? Parlerò col club! Non ho rimpianti vi spiego perché.

L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha voluto dire la sua dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro il PSGL’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha voluto dire la sua dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro il PSG Un’umiliazione storica scuote l’Olympique Marsiglia. Nel sentito Cl ... calcionews24.com

De Zerbi dopo il 5-0 subito dal PSG: Chiedo scusa ai tifosi del Marsiglia, così fa male. Parlerò con Benatia e Longoria per capire cosa fareAltra bruciante sconfitta, questa volta per 5-0 nel Classique contro il PSG per De Zerbi. msn.com

«Mi dispiace davvero, è tutta colpa mia». Con queste parole Roberto De Zerbi si è scusato davanti ai tifosi e alla stampa dopo il pesante ko del Marsiglia in Champions League, una sconfitta che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina francese. Negli ulti facebook

#Marsiglia fuori dalla Champions, furia #DeZerbi: "Dobbiamo chiedere scusa. Io primo responsabile ma..." x.com