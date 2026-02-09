La Juventus pareggia ancora e i dubbi sul suo gioco aumentano. De Paola critica Vergara, accusandolo di aver commesso un errore che pesa nel risultato finale. La squadra di Torino non convince e fatica a trovare stabilità, lasciando i tifosi con più domande che certezze.

TORINO – Un pareggio che lascia più ombre che luci e una Juventus ancora lontana da un'identità chiara. È l'analisi netta di Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale, commentando l'ultimo 2-2 dei bianconeri contro la Lazio. Secondo Paolo De Paola, non ci sono dubbi sulla guida tecnica: «Spalletti è l'allenatore ideale della Juventus. Sta facendo cose pazzesche per il poco tempo che ha avuto a disposizione», ha spiegato ai microfoni di TMW Radio. Ma il direttore chiarisce subito che il lavoro è ancora lungo: «Ci sono giocatori che non possono diventare campioni di colpo».

© Napolipiu.com - De Paola: «Vergara ha sbagliato»

Paolo De Paola spiega che l’affare Nkunku per il Milan era già in cantiere.

Antonio Vergara, in un momento importante della sua carriera, si è trovato coinvolto in una vicenda legata a un episodio con l’allenatore Antonio Conte.

