La Juventus pareggia ancora e questa volta il risultato lascia più dubbi che certezze. La squadra di Spalletti si trova a fare i conti con errori gravi e un gioco che sembra aver perso la sua linea. La partita si trascina tra sbavature e poche occasioni pericolose, lasciando i tifosi preoccupati e in attesa di risposte più convincenti.

"> TORINO – Un pareggio che lascia più ombre che luci e una Juventus ancora lontana da un’identità chiara. È l’analisi netta di Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con L’Editoriale, commentando l’ultimo 2-2 dei bianconeri contro la Lazio. Secondo Paolo De Paola, non ci sono dubbi sulla guida tecnica: «Spalletti è l’allenatore ideale della Juventus. Sta facendo cose pazzesche per il poco tempo che ha avuto a disposizione», ha spiegato ai microfoni di TMW Radio. Ma il direttore chiarisce subito che il lavoro è ancora lungo: «Ci sono giocatori che non possono diventare campioni di colpo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Paola critica la Juventus: «Spalletti ideale, ma errori gravi e stile smarrito»

De Paola sottolinea l’impatto di Spalletti sulla Juventus, evidenziando come il tecnico abbia apertamente commentato le difficoltà della squadra.

