Darwin Day Catania 2026

Questa mattina a Catania si è aperto il Darwin Day, l’evento organizzato dall’Uaar che celebra il lavoro di Charles Darwin. In piazza, centinaia di persone hanno assistito a un breve film e partecipato a dibattiti sulla scienza e il pensiero razionale. L’obiettivo è mettere in discussione le idee preconcette e promuovere una visione più aperta e critica. La giornata è iniziata con interventi di esperti e si concluderà questa sera con un aperitivo e ulteriori approfondimenti.

"IL" Darwin Day: un'occhiata sulla Scienza, un film, meno "dogmi", più pensiero razionale. Anche quest'anno Uaar organizza "IL" Darwin Day a Catania, evento con cui si celebra annualmente la figura dello scienziato dalla mente libera, che, vincendo i dogmi e le ignoranze del suo tempo, ha.

