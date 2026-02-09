D’Argenzio e la soglia di 1000 punti superati con la maglia della Juvecaserta

La Juvecaserta festeggia un risultato importante. Domenico D’Argenzio ha raggiunto e superato i 1000 punti con la maglia della squadra. La partita di ieri a Ravenna si è conclusa con una sconfitta, ma per il giocatore è un traguardo che vale più di una vittoria. Nonostante il risultato, il suo contributo resta evidente e i tifosi lo applaudono per questa grande conquista.

La gara disputata ieri a Ravenna, pur nell'amarezza della sconfitta, rimane un traguardo straordinario per Domenico D'Argenzio. Con i 24 punti messi a segno a Ravenna, "Mimmo" ha infatti superato quota 1.000 punti complessivi in maglia bianconera. Un risultato di grande prestigio, frutto della continuità e dello spirito di appartenenza che il capitano ha sempre dimostrato sin dal ritorno nella società in cui ha mosso i primi passi da cestista. Nel dettaglio, nella stagione in corso D'Argenzio ha già messo a referto 452 punti, che si sommano ai 555 realizzati nella passata annata sportiva, superando così la simbolica e prestigiosa soglia dei mille punti – per l'esattezza 1.

