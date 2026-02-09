Dantedì | Dante a Verona Dante & Verona

Il 25 marzo del 1300 Dante inizia il suo viaggio nell’aldilà. Con un passo deciso, scende negli Inferi, attraversa il Purgatorio e raggiunge i cieli, fino a incontrare Dio. È il giorno in cui si celebra il poeta e la sua opera, un viaggio che ancora oggi affascina milioni di lettori.

Il 25 marzo del 1300 inizia il più straordinario viaggio che un essere umano abbia mai compiuto: Dante, nel mezzo del cammin della sua vita, scende agli Inferi, sprofonda fino a Lucifero, scala la montagna del Purgatorio e, infine, salito nell'Empireo, attraversa nove cieli e raggiunge Dio. Per.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Dante Verona

Il Caffè Dante Bistrot di Verona ospita “Opera Classics” giovedì 8 gennaio alle ore 18.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dante Alighieri - La vita | Wevius - La piattaforma di recensioni sulle scuole

Ultime notizie su Dante Verona

Dantedì: Dante a Verona, Dante & VeronaDomenica 15 marzo, ore 15, quasi alla vigilia del Dantedì, appuntamento alle ore 10 in piazza Bra, Verona, Statua Vittorio Emanuele II. Costo: 10 euro comprensivo di radio e auricolari. Prenotazione ... veronasera.it

Oggi è il DanteDì. Verona celebra il poeta con una serie di iniziativeL’originale è conservato alla British Library di Londra. Ma la copia di Verona ne rende comunque la preziosità. Il manoscritto della Divina Commedia è stato copiato e illustrato per Alfonso d’Aragona, ... rainews.it

Hala, a Zgharta, in Libano celebra il #DanteDì #stoacasacondante #ioleggodante #WeAreItaly #iorestoacasa Società Dante Alighieri facebook