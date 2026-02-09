Danni del ciclone la società Stretto di Messina pronta a collaborare con i suoi ingegneri

La società Stretto di Messina si offre di aiutare le zone colpite dal ciclone Harry. I territori delle coste joniche siciliane e calabresi hanno bisogno di interventi rapidi e concreti. La società ha già messo a disposizione i suoi ingegneri per valutare i danni e trovare soluzioni. La situazione resta critica, ma l’intenzione è di intervenire subito per alleviare i problemi e ricostruire quanto prima.

Una mano tesa per i territori delle coste joniche siciliane e calabresi colpite dal ciclone Harry arriva dalla società Stretto di Messina. Intervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai 3, l'amministratore delegato Pietro Ciucci ha detto che SdM è pronta a mettere a disposizione la propria.

