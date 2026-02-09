Danni da maltempo lavori in corso a Fondachello e Sant' Anna

A meno di tre settimane dal passaggio del ciclone Harry, le frazioni di Fondachello e Sant’Anna continuano a ricevere interventi di messa in sicurezza. I lavori sono ancora in corso per riparare i danni causati dalla tempesta, che ha provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. Le comunità locali restano in allerta mentre le squadre di emergenza operano senza sosta per mettere in sicurezza le zone colpite.

A poco meno di tre settimane dal passaggio del devastante ciclone Harry, nelle frazioni marinare di Fondachello e Sant'Anna proseguono incessanti gli interventi di messa in sicurezza. Al termine di un vertice in municipio con i funzionari dell'Area Tecnica, su disposizione del sindaco Luigi.

