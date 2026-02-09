Dall' omaggio a Beatrice alla ' Festa del Paradiso' | torna in centro il ' Carnevale degli Este'

Dalla piazza principale, il Carnevale degli Este torna a riempire le strade del centro storico. L’edizione di quest’anno è tutta dedicata a Beatrice d’Este, la duchessa di Milano che ancora oggi suscita ammirazione. In molti si sono fermati a osservare le maschere colorate e le sfilate, che rendono omaggio a una figura così importante del Rinascimento italiano. La festa, dopo due anni di stop, riprende con entusiasmo e tanta voglia di rivivere le tradizioni.

Torna in città il Carnevale degli Este, con un'edizione interamente dedicata a Beatrice d'Este, duchessa di Milano, che incarna una delle figure più affascinanti e influenti del Rinascimento Italiano. Nata a Ferrara il 29 giugno 1475 secondogenita di Ercole I d'Este e di Eleonora d'Aragona.

