Dalla Repubblica Romana alla Costituzione cerimonia in piazza Saffi | la Regione rilancia la memoria del Risorgimento

In piazza Saffi si è svolta una cerimonia dedicata alla storia del Risorgimento. La Regione ha ripercorso le tappe che hanno portato all’Unità d’Italia, con un’attenzione particolare alla Romagna, considerata un centro importante di quegli eventi. La piazza si è riempita di persone che vogliono ricordare quei momenti fondamentali.

Una delle tappe che ha portato all’Unità d’Italia e che ha avuto in Romagna il suo fulcro operativo e ideale. La Repubblica Romana del 1849 è stata la vicenda più memorabile del Risorgimento, nata sulla spinta dei moti del 1848 in Europa. Uomini e donne che, dal 9 febbraio al 4 luglio 1849, sono.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Repubblica Romana L'Emilia Romagna celebra il 177esimo anniversario della Repubblica Romana: cerimonia in piazza Saffi Questa mattina, in piazza Saffi, si è svolta la cerimonia per il 177esimo anniversario della Repubblica Romana. Risorgimento e coscienza civica: Carrara ricorda la Repubblica romana del 1849 e i suoi valori di libertà e progresso. Carrara si prepara a ricordare la Repubblica romana del 1849 con una cerimonia organizzata dall’Associazione Mazziniana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Repubblica Romana Argomenti discussi: Forlì celebra la Repubblica Romana: lunedì l’omaggio alle radici della Costituzione; La Sovrintendenza Capitolina rilancia il Risorgimento: ciclo di incontri sulla Repubblica Romana; Nel futuro delle Mura Aureliane quattro porte per un solo museo; L'Emilia Romagna celebra il 177esimo anniversario della Repubblica Romana: cerimonia in piazza Saffi. Carrara celebra la Repubblica romana: omaggio dell’Associazione Mazziniana alla statua del patriotaCARRARA – L’Associazione Mazziniana di Carrara apporrà una corona davanti alla statua di Mazzini, ... msn.com La Repubblica Romana, proclamata il 9 febbraio 1849 dopo la fuga di papa Pio IX, rappresentava per i tempi un avanzatissimo esperimento di democrazia e laicità. Diversi principi proclamati dai rivoluzionari sono diventati oggi patrimonio comune, altri stenta facebook "Risorgimento a Roma": ciclo di conferenze sulla Repubblica Romana. Oggi 9/2 ore 16 Sala Protomoteca. Prossimi: 9/3, 13/4, 11/5 Archivio Storico Capitolino. Ingresso libero oggi; gratuito con prenotazione allo 060608 per le altre date. Info ow.ly/N x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.