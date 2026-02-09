Dalla missione di Bernini alla sede di Med-Or ecco come l’Italia si proietta in Kenya

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha visitato il Kenya, portando avanti l’impegno dell’Italia nel continente africano. La sua missione si inserisce in un momento in cui Roma punta a rafforzare i legami con l’Africa, con incontri e iniziative che culmineranno nel summit Italia-Africa previsto ad Addis Abeba il 13 febbraio. Nei giorni scorsi, Bernini ha visitato anche la sede di Med-Or, per rafforzare i rapporti tra Italia e Kenya nel settore della ricerca e dell’istruzione.

La missione in Kenya della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini si inserisce nella fase di articolo attivismo strategico italiano, che culminerà nei prossimi giorni come con il summit Italia-Africa organizzato dalla presidenza del Consiglio ad Addis Abeba il 13 febbraio. L’impegno di Roma è ora caratterizzato da un progressivo spostamento dall’impostazione dichiarativa alla costruzione di strumenti operativi di cooperazione – tra questi, per esempio, l’apertura di una sede della Med-Or Italian Foundation a Nairobi. Tra gli elementi centrali di questo schema operativo vi è il rafforzamento della collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Kenya, con un’attenzione particolare alla formazione avanzata, al trasferimento di competenze e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca condivise. 🔗 Leggi su Formiche.net

La ministra Anna Maria Bernini ha aperto ufficialmente la nuova sede di Med-Or Italian Foundation for Africa a Nairobi.

