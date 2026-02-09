Dalla mamma alla maestra | l’attaccamento bisogno primario una continuità affettiva ed educativa

Ogni mattina, i giovani studenti varcano la porta della scuola primaria con uno zaino carico di libri, ma anche di emozioni e bisogni profondi. La relazione con la mamma e la maestra rappresenta un legame fondamentale, che accompagna i bambini nel loro percorso di crescita. Questi primi anni sono il tempo in cui si costruiscono le basi di un attaccamento forte, che dà sicurezza e fiducia nel mondo. Non si tratta solo di imparare a leggere e scrivere, ma di sentirsi accolti e supportati da adulti di riferimento.

Nella scuola primaria il bambino entra ogni mattina portando con sé molto più di uno zaino, di quaderni e di matite colorate. Porta il suo bisogno profondo di essere amato, riconosciuto, visto davvero. Sono bisogni silenziosi, spesso difficili da nominare, eppure fondamentali quanto nutrirsi, dormire, sentirsi protetti dal freddo, dal caldo e dai pericoli esterni. Le neuroscienze ci ricordano che il cervello del bambino è un cervello in costruzione, altamente plastico, sensibile al clima emotivo in cui vive. Quando il sistema di allerta è costantemente attivo, perché il bambino non si sente al sicuro o accolto, le aree cerebrali deputate all’apprendimento e alla memoria faticano a funzionare in modo armonico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Regione ha approvato 346 progetti scolastici con un investimento di circa 2 milioni di euro, mirati a promuovere la cultura delle pari opportunità e dell'educazione affettiva.

Dal 20 febbraio 2026, ISFAR propone il corso online Body and Emotion Centered Education – BECED® Livello 1, rivolto a insegnanti, educatori e pedagogisti.

