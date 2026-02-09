GreenYellow Italia apre ufficialmente i nuovi uffici a Milano, portando avanti il suo modello integrato di produzione da fonti rinnovabili, efficienza energetica e sistemi di accumulo. La società, nata in Francia nel 2007, punta a spingere la transizione energetica in Italia, passando dalla diagnosi alla manutenzione.

PRODUZIONE da fonti rinnovabili, efficienza energetica e sistemi di accumulo: è il modello integrato messo a punto da GreenYellow Italia, gruppo internazionale – è stato fondato nel 2007 in Francia – che ha da poco aperto i nuovi uffici a Milano. Il modello confezionato da GreenYellow Italia è in grado di ottenere un risparmio di circa il 50% del costo dell’elettricità rispetto al prezzo di rete e una riduzione fino al 25% dei consumi energetici grazie all’efficienza garantita. GreenYellow Italia si rivolge soprattutto alle imprese, alle quali propone contratti ‘all inclusive’: diagnosi energetica, progettazione, installazione, manutenzione e garanzia di rendimento sono gestiti dall’operatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla diagnosi alla manutenzione: GreenYellow spinge la transizione

La giustizia amministrativa ha chiarito i dubbi sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

