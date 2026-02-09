Dal Titanic all' auto Ghostbusters e castelli Disney è Lego mania | ' Mattoncini in Comune' fa il pieno di visite

Da forlitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra “Mattoncini in Comune” ha chiuso con un grande successo. La terza edizione ha attirato molte persone, affascinate dai modelli ispirati al Titanic, ai film Ghostbusters e ai castelli Disney. La partecipazione è stata più alta che mai, dimostrando quanto i mattoncini Lego continuino a piacere a grandi e piccoli.

Partecipazione attiva anche nell’area gioco, che ha coinvolto famiglie nella realizzazione di nuove fantasiose costruzioni Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la terza edizione di “Mattoncini in Comune”, la mostra dedicata ai mattoncini organizzata dall’associazione Collego. Sabato e domenica l’esposizione ha registrato un’affluenza costante per tutta la giornata, coinvolgendo bambini, famiglie e appassionati di ogni età. Un risultato che conferma l’interesse della città di Forlì per l’iniziativa. Quindici espositori, di età compresa tra i 10 e gli 80 anni, hanno presentato opere frutto di oltre 70 mila ore di lavoro, pari a circa 3 mila giornate distribuite nell’arco di otto anni.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

