Dal Titanic all' auto Ghostbusters e castelli Disney è Lego mania | ' Mattoncini in Comune' fa il pieno di visite

La mostra “Mattoncini in Comune” ha chiuso con un grande successo. La terza edizione ha attirato molte persone, affascinate dai modelli ispirati al Titanic, ai film Ghostbusters e ai castelli Disney. La partecipazione è stata più alta che mai, dimostrando quanto i mattoncini Lego continuino a piacere a grandi e piccoli.

Partecipazione attiva anche nell'area gioco, che ha coinvolto famiglie nella realizzazione di nuove fantasiose costruzioni Si è conclusa con un'ampia partecipazione di pubblico la terza edizione di "Mattoncini in Comune", la mostra dedicata ai mattoncini organizzata dall'associazione Collego. Sabato e domenica l'esposizione ha registrato un'affluenza costante per tutta la giornata, coinvolgendo bambini, famiglie e appassionati di ogni età. Un risultato che conferma l'interesse della città di Forlì per l'iniziativa. Quindici espositori, di età compresa tra i 10 e gli 80 anni, hanno presentato opere frutto di oltre 70 mila ore di lavoro, pari a circa 3 mila giornate distribuite nell'arco di otto anni.

