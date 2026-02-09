Dal finto rapimento all’abuso della professione l’Ordine degli psicologi Calabria prende posizione sul caso Iaria

Negli ultimi giorni, a Reggio Calabria, si è acceso il caso di Tiziana Iaria, legale del Centro Antiviolenza Margherita. La donna è indagata per aver simulato un rapimento, calunniato e abusato della sua professione di psicologa. L’Ordine degli psicologi Calabria ha preso posizione, chiedendo chiarimenti e sottolineando la gravità delle accuse.

Negli ultimi giorni la cronaca di Reggio Calabria ha riportato il caso di Tiziana Iaria, legale rappresentante del Centro Antiviolenza Margherita, indagata per simulazione di reato, calunnia e abuso della professione di psicologa. L’inchiesta, nata da una denuncia di rapimento presentata dalla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Reggio Calabria, centro antiviolenza Margherita sequestrato e caso di finto rapimento: indagata Tiziana Iaria Reggio Calabria si è svegliata con una notizia sorprendente. Sequestrata associazione antiviolenza a Reggio Calabria: “La titolare Tiziana Iaria ha simulato un rapimento e si è spacciata per psicologa” La polizia ha sequestrato un’associazione antiviolenza a Reggio Calabria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Finto rapimento e psicologa abusiva: il caso dell'associazione antiviolenza sequestrata; Misteri e un finto rapimento: cosa c'è dietro il sequestro del Centro antiviolenza Margherita; Finto rapimento e abuso della professione, la replica di Tiziana Iaria: Il counseling è una scelta etica; Reggio Calabria, inscena un finto sequestro: indagata la responsabile di un centro anti-violenza. Sequestro associazione antiviolenza a Reggio Calabria, nelle carte la storia del finto rapimento della psicologa cognitiva e comportamentaleLa titolare Tiziana Iaria denunciava un rapimento mai avvenuto e si spacciava per psicologa prescrivendo farmaci alle vittime ... ilfattoquotidiano.it Alta Irpinia, sigilli al centro antiviolenza gestito dalla finta psicologaDalla messa in scena del finto rapimento, ai sigilli di ben due centri antiviolenza gestiti dall'irpina Tiziana Iaria, il passo è stato breve. Dalle indagini su un anomalo ... ilmattino.it Truffa del finto carabiniere, due arresti Si fanno consegnare 30mila euro di gioielli da un'anziana del capoluogo con la truffa della finte forze dell'ordine, ma vengono presi dalla Polizia di Stato: agli arresti domiciliari due cittadini campani facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.