Dal Canto è bastone e carota | Bene ma basta presunzione

"Dovevamo chiuderla prima. Non possiamo avere la paura di essere raggiunti fino al 95’, alla luce di quanto abbiamo espresso e delle occasioni create. Bisogna crescere per trovare un’identità precisa". Analizza così mister Alessandro Dal Canto il successo del suo Prato. "Andiamo sotto a ogni soffio di vento e non va bene. Ci dobbiamo svegliare da questo punto di vista. Sapevamo che loro avevano questa caratteristica della struttura fisica: il loro centravanti (Boriosi, nda) aveva un netto vantaggio rispetto al nostro calciatore più alto. La sconfitta contro il Follonica? La squadra non si è espressa nel modo migliore, ma non ero così scontento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dal Canto: Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di piùAlessandro Dal Canto, tecnico che ha allenato Cittadella, Carrarese e è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del ... tuttomercatoweb.com

