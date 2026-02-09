Dai pantaloni coi buchi nell’inguine ai baci sulle guance | assistente all'asilo colpevole di abusi su 5 bimbi

Un assistente all'asilo di Bristol, Nathan Bennett, di 30 anni, è stato condannato per aver commesso abusi su cinque bambini di meno di tre anni. L'uomo, riconosciuto colpevole, aveva coinvolto i piccoli in comportamenti inappropriati, tra cui pantaloni coi buchi e baci sulle guance. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora chiede maggiori controlli e sicurezza nelle strutture per l'infanzia.

Un operatore d'asilo di Bristol, Nathan Bennett, 30 anni, è stato condannato per abusi sessuali su cinque bambini di meno di 3 anni. Secondo l'accusa, avrebbe conquistato la fiducia dei piccoli per poi molestarli. In un episodio registrato dalle telecamere di videosorveglianza lo si vede mettere le mani nei pantaloni di un alunno.

