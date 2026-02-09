Da Pettinelli a Zerbi Amici 25 pubblico sorpreso dalla decisione

Il pubblico si è sorpreso vedendo Pettinelli e Zerbi uscire dall’ultima puntata di Amici 25. Il daytime del 9 febbraio ha mostrato come, con il serale alle porte, gli insegnanti cambino atteggiamento e spingano gli allievi a fare scelte più mirate. La scena ha fatto discutere tra gli spettatori, che non si aspettavano questa mossa.

Il daytime di Amici andato in onda il 9 febbraio ha segnato un passaggio importante negli equilibri interni alla scuola, mostrando come l’avvicinarsi del serale stia spingendo insegnanti e allievi a scelte sempre più strategiche. In un clima di attesa e tensione crescente, il pubblico ha assistito a un cambiamento che potrebbe influenzare il percorso di più di una cantante, aprendo scenari nuovi e inaspettati a pochi giorni dalla fase decisiva del talent. Con il serale ormai alle porte, i professori hanno iniziato a muoversi con maggiore decisione per costruire squadre competitive. In questo contesto si inserisce la mossa di Rudy Zerbi, che ha convocato un’allieva in sala prove per proporle un cambio di team.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la diretta di Amici 25, Rudy Zerbi ha criticato duramente Anna Pettinelli, scatenando una reazione immediata.

