Da Palermo a Crans-Montana giovane dona i suoi lunghi capelli per creare parrucche da destinare agli ustionati

Da Palermo a Crans-Montana, una giovane ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli per donarle agli ustionati. Il suo gesto parte dalla Svizzera e attraversa le Alpi, coinvolgendo volontari e persone comuni. In pochi giorni, la catena di solidarietà si è allargata, portando un messaggio di speranza e aiuto concreto a chi lotta contro le cicatrici e il dolore.

Una catena di solidarietà che parte dalla Svizzera e raggiunge Palermo passando per forbici, trecce e un gesto che va oltre l'immagine. Perché dietro quel taglio di capelli c'è il pensiero alle vittime di Crans-Montana e il sostegno ai giovani che nell'incendio di Capodanno sono rimasti feriti.

