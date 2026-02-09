Ci siamo: il film Cime Tempestose arriva nelle sale il 12 febbraio, giusto in tempo per San Valentino, e promette di essere un successo annunciato – almeno al botteghino. Il lancio infatti è stato accompagnato da un press tour seguitissimo, ma anche da critiche e polemiche di ogni tipo sulla fedeltà al libro. Che, possiamo confermare, non era la priorità della regista e sceneggiatrice Emerald Fennell. Lo dimostrano i costumi, ben lontani dalle atmosfere gotiche di Emily Brontë, che abbandonano ogni pretesa di accuratezza storica per imprimersi nel carattere dei personaggi (e negli occhi degli spettatori). 🔗 Leggi su Amica.it

Da Mugler alle pin up, dall'epoca vittoriana agli anni 50: una guida per capire i costumi di Margot Robbie nel nuovo film.

È quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Ancora fermi a Jacob Elordi che prova a coprire Margot Robbie dalla pioggia con le mani durante la premiere francese di Cime tempestose facebook

La casa di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap, ha collaborato con War Child UK per la première londinese. Tutti i proventi andranno a sostegno del lavoro dell'organizzazione per proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dai conflitti. x.com