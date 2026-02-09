Da 16 anni non allena una prima squadra

Lorenzo Rubinacci torna sulla panchina della Reggiana dopo 16 anni e ora serve un vero capolavoro per salvare la squadra. Come quella volta, nell’ultimo derby contro il Parma, quando ha preso in mano la situazione e guidato i granata alla vittoria, facendo quel discorso che tutti ricordano. Ora, con Alessandro Nesta squalificato, Rubinacci ha l’ultima chance di risollevare la squadra e evitare la retrocessione.

