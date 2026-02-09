Da 16 anni non allena una prima squadra
Lorenzo Rubinacci torna sulla panchina della Reggiana dopo 16 anni e ora serve un vero capolavoro per salvare la squadra. Come quella volta, nell’ultimo derby contro il Parma, quando ha preso in mano la situazione e guidato i granata alla vittoria, facendo quel discorso che tutti ricordano. Ora, con Alessandro Nesta squalificato, Rubinacci ha l’ultima chance di risollevare la squadra e evitare la retrocessione.
A Lorenzo Rubinacci servirà "un capolavoro" per salvare la Reggiana. Proprio come quel discorso che lui fece ai granata nella stagione 2023-2024 guidandoli dalla panchina nell’ultima di campionato nel derby contro il Parma, complice la squalifica di Alessandro Nesta di cui il 57enne tecnico marchigiano – richiamato ora a Reggio a sostituire Dionigi – è stato vice per anni. Sandro pubblicò poi sui social il sermone motivazionale negli spogliatoi del suo fido. Rubinacci, guardando negli occhi i giocatori, camminando avanti indietro e gesticolando, disse: "Raga, facciamo un capolavoro, proviamoci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
