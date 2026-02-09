Ieri sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato colpito di nuovo da un attacco hacker. Un gruppo filorusso, chiamato 'Noname057(16)', ha pubblicato un messaggio sul suo canale Telegram, portando ancora una volta i riflettori sulla vulnerabilità delle figure pubbliche italiane di fronte alle minacce informatiche.

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il gruppo di hacker filorussi 'Noname057(16)' ha nuovamente preso di mira sul proprio canale Telegram il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo hanno riferito fonti informate. Gli hacker hanno fatto riferimento alla denuncia da parte di Tajani dell'attacco informatico a siti delle ambasciate italiane nel mondo e di alberghi collegati alle Olimpiadi Milan-Cortina, di cui il gruppo ha rivendicato la responsabilità. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersecurity: Tajani di nuovo nel mirino hacker filorussi

Gli organizzatori dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 devono fare i conti con una nuova minaccia informatica.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati.

