curling come si allenano mosaner e costantini

I campioni di curling Mosaner e Costantini si allenano intensamente in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Sono ore di esercizi pratici e strategie sul ghiaccio, mentre si preparano a rappresentare l’Italia in una disciplina sempre più competitiva. La serie “Battiti Olimpici – Winter Edition” segue passo passo il loro percorso, mostrando come si costruisce la strada verso l’Olimpiade.

Il terzo episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Mosaner Costantini

Mosaner rompe il ghiaccio e dice che con Costantini non è un’amicizia, ma non gli dà fastidio.

Amos Mosaner e Stefania Costantini tornano a dominare il curling.

Ultime notizie su Mosaner Costantini

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, la nazionale USA di curling sceglie Claut come base di allenamento; Curling, gli azzurri del ghiaccio, dalle battute alle medaglie: Ora siamo competitivi; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Cortina: giornata di allenamento per i campioni olimpici di curling Mosaner e Constantini.

Curling, gli azzurri del ghiaccio, dalle battute alle medaglie: «Ora siamo competitivi»L’oro dell’ampezzana Constantini con Mosaner ha cambiato lo standing dell’Italia: «Abbiamo lavorato sodo per diventare sportivi di 1° livello» ... corrieredelveneto.corriere.it

Curling, stone e scopettino: come funziona una partita, regole e glossarioProtagonista delle Olimpiadi invernali, il curling è pronto a ritagliarsi uno spazio significativo anche a Milano Cortina: scopriamo uno sport che affascina tanto ma conoscono in pochi ... sport.virgilio.it

Da Ailsa Craig, dove vengono estratte e levigate le pietre per il curling, alle storie degli sportivi in giro per il mondo, tra cui lo sciatore di Haiti cresciuto in un orfanotrofio e quelli che si allenano in un centro commerciale di Dubai facebook

Battiti Olimpici” Stagione 2 EPISODIO 3 Nel cuore della preparazione per Milano-Cortina 2026, gli atleti di curling si allenano all’Istituto di Medicina dello Sport, tra macchine che spingono al limite e ghiaccio che non perdona imprecisioni tv.sportface.it/watch x.com