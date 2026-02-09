Curling come si allenano Mosaner e Costantini

I campioni di curling Mosaner e Costantini si allenano intensamente in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Sono ore di esercizi pratici e strategie sul ghiaccio, mentre si preparano a rappresentare l’Italia in una disciplina sempre più competitiva. La serie “Battiti Olimpici – Winter Edition” segue passo passo il loro percorso, mostrando come si costruisce la strada verso l’Olimpiade.

Il terzo episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

