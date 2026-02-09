Cuori stasera la terza puntata | anticipazioni

Questa sera va in onda la terza puntata di Cuori. Delia e Alberto sono in difficoltà e lei decide di affrontarlo, parlando chiaramente dei suoi sentimenti. La puntata promette momenti intensi e colpi di scena tra i protagonisti.

Nuova puntata di Cuori 3 stasera: Delia e Alberto sono in crisi e finalmente lei trova il coraggio di parlargli apertamente Questa sera va in onda una nuova puntata di Cuori, la serie quest’anno sebbene sia ricca di novità, non sta riscuotendo il successo sperato, raccogliendo molto meno telespettatori. Tra i nuovi ingressi: il dott. La Rosa, pronto a cambiare l’assettamento e organizzazione dell’ospedale Molinette; Gregorio Fois, un sensitivo che ritiene che la magia sia migliore rispetto alla scienza; Irma, una cantante che sembra legata al passato di Alberto. La puntata di ieri sera ha realizzato 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

