Cuba non finirà come il Venezuela l’esercito è più preparato Gli Usa promettono libertà? È solo una facciata

La crisi a Cuba si fa sentire, ma il governo insiste: “Cuba non finirà come il Venezuela”. Lo dice il leader Díaz-Canel, che ammette tempi duri, ma nega il rischio di un collasso. L’esercito è più preparato e le promesse di libertà degli Usa sembrano solo parole vuote. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

"Tempi difficili", titola Granma, il giornale del Partito comunista cubano, riportando le parole del leader Miguel Díaz-Canel Bermúdez, che ammette l'entità di una crisi "particolarmente difficile", negando però ogni ipotesi di "collasso". Certo: manca il petrolio venezuelano e l'embargo Usa peggiora le cose, ma – dice Díaz Canel – prevale la "resistenza creativa", nonostante "le avversità quotidiane". Intanto il regime apre al dialogo con gli Usa mentre incassa il sostegno di Cina, Messico, Russia e altri alleati. "Chi sta peggio sono gli anziani, che con l'embargo non hanno la possibilità di ricevere le rimesse dei parenti radicati all'estero – racconta a ilfatto.

