Questa sera il Crystal Palace affronta il Burnley alle 20:30. I padroni di casa, dopo aver vinto a Brighton, tornano a sorridere in campionato dopo due mesi di digiuno. La squadra di Sarr cerca di confermarsi e mettere fine a un periodo difficile, segnato da tanti infortuni e impegni intensi. La partita si presenta come un’occasione importante per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

Vincendo a Brighton, il Crystal Palace è tornato alla vittoria in campionato dopo due mesi mettendo fine a un periodo negativo innescato dai tanti infortuni che si sono sommati ai tanti impegni domestici e non delle Eagles. Una serie di 12 partite senza vittorie in tutte le competizioni era impensabile fino all’inizio di dicembre poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Burnley (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sarr il nome giusto

Approfondimenti su Crystal Palace Burnley

Questa sera alle 20:30 il Crystal Palace affronta il Burnley in casa.

Il Crystal Palace torna a sorridere in Premier League dopo due mesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crystal Palace Burnley

Argomenti discussi: Glasner: Convinto al 100% che Mateta darà il massimo al rientro nel Palace; Il Crystal Palace prende una decisione importante sul caso Jean-Philippe Mateta, che voleva lasciare la squadra dopo che un infortunio al ginocchio ha mandato all'aria il suo trasferimento al Milan.; Premier League e Coppa di Germania: tutte le gare dell'infrasettimanale su Sky e NOW; Le partite di oggi: Bologna-Lazio in Coppa Italia per la semifinale, si gioca anche in Premier.

Premier League 2025-2026: Crystal Palace-Burnley, le probabili formazioniCrystal Palace per tenere lontana la zona retrocessione, Burnley a caccia di punti fondamentali per la salvezza. sportal.it

Pronostico Crystal Palace-Burnley: è arrivata la svoltaCrystal Palace-Burnley è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Un colpaccio vero e proprio dopo mesi ... ilveggente.it

Glasner, allenatore del Crystal Palace: 'Mateta non si opera, infortunio meno grave del previsto' - facebook.com facebook

Crystal Palace, #Glasner: " #Mateta non avrà bisogno di operarsi. Infortunio Una delusione, ma ora non vede l'ora di ritornare per aiutarci" #MilanPress x.com