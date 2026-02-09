Cronoth live - Black metal da Genova

Martedì sera, al locale Empiria di via dei Giustiniani a Genova, suona Cronoth. La band, nata nel 2019, porta un black metal potente e senza fronzoli. L’artista solista ha deciso di alzare il volume e di proporre un sound diretto, senza mezze misure. La serata promette di essere un momento intenso per gli appassionati di musica estrema.

CRONOTH LIVE - BLACK METAL DA GENOVAMartedì 10 Febbraio – Ore 21:30Empiria • Via dei Giustiniani 9R – GenovaEmpiria torna CRONOTH, progetto solista nato nel 2019 con l'intento di levare un'orda e diffondere un Black Metal feroce, diretto e senza compromessi. Ispirato da giganti come Inquisition.

