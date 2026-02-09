Crolla una giostra in India la scena è un incubo a occhi aperti VIDEO

Questa sera una giostra si è rotta durante la fiera di Surajkund, in India. La scena è stata un incubo per chi era presente: la giostra chiamata “Tsunami” si è spezzata mentre girava, lasciando molti spettatori sotto shock. Alcuni sono rimasti feriti, ma ancora non si conoscono i dettagli delle vittime o delle condizioni delle persone coinvolte. La polizia ha già avviato le indagini e i soccorsi sono arrivati sul posto.

Una tragedia ha sconvolto la fiera internazionale di artigianato di Surajkund, nella città di Faridabad (stato di Haryana, India), quando sabato sera l’attrazione chiamata “Tsunami” si è spezzata mentre era in movimento. Il bilancio parla di 13 persone ferite e una vittima: un agente di polizia morto mentre tentava di salvare chi era rimasto intrappolato. Nel momento del disastro, 18 visitatori si trovavano sulla giostra. Secondo le prime testimonianze, il braccio meccanico dell’attrazione ha improvvisamente ceduto, inclinandosi prima di schiantarsi violentemente al suolo. I video diffusi sui social network mostrano scene drammatiche: urla, persone scaraventate via e tonnellate di metallo che precipitano sulla piattaforma creando una nube di polvere e scatenando il panico tra i presenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

