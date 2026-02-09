Cremonese Nicola | Ripartiamo secondo tempo Luperto Maleh e Thorsby hanno portato qualità
Dopo un primo tempo difficile, la Cremonese ha cambiato marcia nella ripresa. Nicola spiega come Luperto, Maleh e Thorsby abbiano portato più qualità in campo, aiutando la squadra a reagire meglio. Alla fine, l’Atalanta ha vinto 1-0, ma i lombardi sono pronti a ripartire con più determinazione.
Questo testo sintetizza le dichiarazioni rilasciate da Davide Nicola dopo la sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese, conclusa 1-0. L’analisi si concentra sull’atteggiamento della squadra, sulla gestione della ripresa e sulle scelte di formazione e cambi, offrendo una lettura tecnica dei passaggi chiave dell’incontro. Nel secondo tempo la Cremonese ha interpretato la gara con maggiore convinzione, risultando più pericolosa e più aggressiva. Se l’approccio resta quello, la squadra potrà rivelarsi più competitiva nelle prossime uscite. Nel primo tempo si sono verificati errori di scalata che hanno creato difficoltà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Atalanta Cremonese
Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità»
Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta, il tecnico Nicola si concentra sul secondo tempo e sui miglioramenti da fare.
Cremonese, rivoluzione Nicola per l’Atalanta: Luperto, Thorsby e Maleh titolari
La Cremonese si prepara a sfidare l’Atalanta con molte assenze e alcune novità in campo.
Ultime notizie su Atalanta Cremonese
Argomenti discussi: Cremonese, contro l’Inter segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni; Cremonese, Nicola punta sulla continuità: confermato il 3-5-2 contro l’Inter; Cremonese, Nicola: Avremmo meritato di più! Audero un professionista; Come cambia la Cremonese dopo il mercato invernale.
Cremonese, Nicola: Ripartiamo dal secondo tempo, così siamo competitiviDavide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 della Cremonese contro l'Atalanta nel posticipo della ventiquattresima giornata. tuttomercatoweb.com
Cremonese, Nicola parla nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni a DAZNCremonese, Nicola parla nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni a DAZN Atalanta Cremonese, terminata 1-0 è la sfida delle 18:30 della 24esima giornata di S ... calcionews24.com
DAZN - Cremonese, Nicola: "Contenti dei nuovi arrivi, sanno qual è l'obiettivo che dobbiamo perseguire" ift.tt/NGiQDyI x.com
Formazioni ufficiali Atalanta Cremonese Le scelte di Palladino e Nicola facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.