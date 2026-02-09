Cremonese Nicola | Ripartiamo secondo tempo Luperto Maleh e Thorsby hanno portato qualità

Dopo un primo tempo difficile, la Cremonese ha cambiato marcia nella ripresa. Nicola spiega come Luperto, Maleh e Thorsby abbiano portato più qualità in campo, aiutando la squadra a reagire meglio. Alla fine, l’Atalanta ha vinto 1-0, ma i lombardi sono pronti a ripartire con più determinazione.

Questo testo sintetizza le dichiarazioni rilasciate da Davide Nicola dopo la sfida di Serie A tra Atalanta e Cremonese, conclusa 1-0. L'analisi si concentra sull'atteggiamento della squadra, sulla gestione della ripresa e sulle scelte di formazione e cambi, offrendo una lettura tecnica dei passaggi chiave dell'incontro. Nel secondo tempo la Cremonese ha interpretato la gara con maggiore convinzione, risultando più pericolosa e più aggressiva. Se l'approccio resta quello, la squadra potrà rivelarsi più competitiva nelle prossime uscite. Nel primo tempo si sono verificati errori di scalata che hanno creato difficoltà.

