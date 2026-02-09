A Crans-Montana, la tristezza non si placa. Questa mattina, un incendio ha danneggiato il memoriale dedicato alle 41 vittime del Constellation. Il monumento, spostato dal centro di Saint-Cristophe in una piazza più tranquilla, ora è stato colpito anche in questo modo. La causa? Secondo i primi sospetti, si tratterebbe di una candela lasciata accesa. La comunità si sveglia con il timore che questa tragedia possa lasciare ancora più ferite.

Non c’è pace per le 41 vittime del Constellation: all’alba della domenica è stato danneggiato da un incendio il memoriale che il Comune vallese aveva spostato fra le polemiche da davanti al locale nella più discosta piazza di Saint-Cristophe, non certo nel centro della sfarzosa località montana e sciistica che cerca di scuotersi di dosso l’onta della tragedia. E proprio una candela sarebbe la causa del propagarsi delle fiamme nell’igloo in plastica che contiene i ricordi della strage di Capodanno depositati dai parenti o da semplici cittadini. Drammatica la coincidenza: furono le candele sulle bottiglie di champagne a fare prendere fuoco il soffitto del bar discoteca, poi crollato sulla folla, stipato oltre ogni logica e permesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana senza pace. A fuoco anche il memoriale: "Colpa di una candela"

Un incendio ha distrutto il memoriale allestito a Crans-Montana per ricordare le vittime del rogo del Constellation.

Questa mattina a Crans-Montana il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno è stato bruciato.

Crans Montana - la prima simulazione della dinamica dell'incendio in Svizzera

