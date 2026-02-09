Crans-Montana Poche risorse per i controlli e il Comune lo sapeva | parla l’ex capo della sicurezza

L’ex capo della sicurezza di Crans-Montana si trova tra gli indagati per l’incendio divampato al Constellation. A pochi giorni dall’accaduto, emergono dettagli sulle risorse insufficienti per i controlli, e lui stesso conferma che il Comune era a conoscenza della situazione. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla gestione della sicurezza nel paese alpino.

L'ex capo della sicurezza di Crans-Montana è tra gli indagati per l'incendio scoppiato al Constellation. Durante l'interrogatorio dovrà spiegare agli inquirenti perché non ha più effettuato i controlli nel bar.

L’ex capo della sicurezza di Crans-Montana si trova tra gli indagati per l’incendio che ha coinvolto il Constellation.

Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, è stato ascoltato oggi a Sion.

Non avevamo risorse per fare i controlli sulla sicurezza dei locali. Il Comune ne era informato. Lo ha detto Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana dal 2017 al 2024

Così Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana dal 2017 al 2024, nell'interrogatorio di oggi a Sion, ha giustificato i mancati controlli antincendio al Constellation

