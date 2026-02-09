Crans-Montana l' ultima vergogna | brucia il memoriale

Un incendio ha distrutto il memoriale dedicato alle vittime del rogo al bar Le Constellation a Crans-Montana. La struttura, simbolo di ricordo e dolore, è andata in cenere ieri sera, suscitando rabbia e sdegno tra cittadini e visitatori. La località si trova di nuovo al centro dell’attenzione per un episodio che riporta alla memoria il tragico evento di Capodanno 2026.

Un nuovo dramma ha colpito il cuore della località sciistica svizzera di Crans Montana: un incendio ha devastato il memoriale dedicato alle 41 vittime e ai 115 feriti del terribile rogo al bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno 2026. Le fiamme si sono propagate in Rue Centrale, all'interno della struttura temporanea (una tenda-igloo) che proteggeva centinaia di candele, fiori, lettere, orsacchiotti e messaggi di cordoglio.La polizia cantonale del Vallese ha riferito che i vigili del fuoco sono intervenuti con rapidità, spegnendo il rogo senza riportare feriti. È stata aperta un'inchiesta sulle cause, ma le prime ricostruzioni indicano un'origine accidentale: il fuoco sarebbe divampato dalle candele accese su un tavolo centrale del memoriale.

