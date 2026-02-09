Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha danneggiato il memoriale dedicato alle vittime di una tragedia passata. Le fiamme sono state domate in breve tempo, ma il monumento ha subito danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che ora indagano sulle cause dell’incendio. Nessuno si è fatto male, ma resta il mistero su cosa abbia provocato il rogo.

Crans-Montana è stata teatro di un incendio che ha colpito il memoriale dedicato alle vittime di una tragedia avvenuta in passato. Le fiamme, divampate nella notte tra il 7 e l’8 febbraio 2026, sono state domate dai vigili del fuoco, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla manutenzione di un luogo simbolo per la comunità. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. Un frame del video diffuso da Rts mostra chiaramente il tetto del memoriale avvolto dalle fiamme. L’immagine, che ha fatto il giro dei social media, testimonia la rapidità con cui l’incendio si è propagato, mettendo a rischio l’integrità strutturale dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime: indagini in corso Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Incendio al memoriale del Constellation a Crans-Montana: indagini e tensioni politiche nel Vallese; Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana: Rogo partito da alcune candele; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperte indagini. Crans-Montana, indagine sull’incendio al memoriale: ipotesi candele e danniIncendio al memoriale di Crans-Montana: cosa è realmente accadutoIl memoriale delle 41 vittime del Constellation di Crans-Montana, già al centro di f ... assodigitale.it Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime: Rogo accidentale partito dalle candeleAperta un’inchiesta sul rogo che ha distrutto il monumento alle 41 vittime della strage di Capodanno. Nuovi interrogatori per Jacques e Jessica Moretti, i titolari del Constellation ... quotidiano.net Report. . Il confine sottile tra politica e affari a Crans Montana A Crans-Montana politica, affari e turismo si intrecciano più di quanto sembri. Amministratori pubblici che gestiscono anche hotel, ristoranti, discoteche, assicurazioni. Coniugi ai vertici degli enti tu facebook Crans-Montana, Giorgio Fonio ritira la querela contro il giornalista italiano x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.