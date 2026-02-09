Così COVID e H1N1 si diffusero in poche settimane

In poche settimane, sia il COVID-19 che l’H1N1 si diffusero in tutto il territorio degli Stati Uniti. Le autorità si trovarono impreparate di fronte a due pandemie che si svilupparono velocemente, quasi senza avvertimento. La rapidità con cui i due virus si sono propagati ha lasciato tutti sorpresi e ha messo in crisi i sistemi sanitari.

Pandemie Silenziose: Come H1N1 e COVID-19 Hanno Conquistato gli Stati Uniti Prima del Tempo. L’immagine di una pandemia che si sviluppa rapidamente, quasi inarrestabile, è diventata fin troppo familiare negli ultimi anni. Tuttavia, un nuovo studio condotto dalla Columbia University Mailman School of Public Health rivela che questa velocità di diffusione non è un fenomeno recente, ma una caratteristica intrinseca di alcune malattie infettive. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista *Proceedings of the National Academy of Sciences*, svela come sia l’influenza H1N1 del 2009 che il SARS-CoV-2 del 2020 siano riuscite a penetrare nel tessuto urbano degli Stati Uniti in poche settimane, spesso prima che i sistemi di sorveglianza e le autorità sanitarie potessero reagire efficacemente.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

