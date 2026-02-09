Cos' è la mitragliatrice Gatling capace di sparare più di 500 fuochi d' artificio

Una nuova arma sta facendo parlare di sé: si chiama Gatling, ma non è una vera mitragliatrice. È una pistola che spara fuochi d’artificio in rapida successione. Può arrivare a oltre 500 colpi, creando uno spettacolo di luci e colori piuttosto sorprendente. L’idea è quella di usare questa macchina per eventi e spettacoli, anche se molti si chiedono se sia sicura o troppo potente. Per ora, la Gatling sta attirando l’attenzione di chi cerca effetti speciali spettacolari.

Da 100 a più di 500 colpi in successione. Si chiama Gatling una sorta di pistola che spara fuochi d’artificio come se fosse una mitragliatrice. I manifestanti l'hanno usata durante gli scontri di sabato scorso a Milano puntandola ad altezza d'uomo contro le forze dell'ordine. Il nome deriva dalla quella ben più letale brevettata nel 1862 da Richard Jordan Gatling, utilizzata per la guerra di secessione americana e definita "la falciatrice di uomini". Quella usata a Milano spara fuochi d'artificio, ma ciò non significa sia un giocattolo: la vendita è riservata esclusivamente ai maggiorenni. Rientrando nella categoria F2: "basso livello di rumorosità e basso rischio potenziale", sempre che venga usata correttamente e non come arma puntata contro il viso e gli occhi delle persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cos'è la mitragliatrice Gatling, capace di sparare più di 500 fuochi d'artificio Approfondimenti su Gatling Mitragliatrice Animali e botti: perché ho smesso di sparare i fuochi d’artificio a Capodanno In Olanda dal prossimo Capodanno divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio. Così i Paesi Bassi rendono illegali i botti A partire dal prossimo Capodanno, i Paesi Bassi introdurranno un divieto totale di fuochi d’artificio, rendendo illegale l’uso di materiale pirotecnico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Piana di Gioia Tauro, sequestrato dalla Guardia di Finanza un vero e proprio arsenale nascosto sottoterra in un fusto di plastica. Tra le armi una mitragliatrice UZI di fabbricazione israeliana e due pistole mitragliatrici Skorpion. L'articolo https://bit.ly/3NJN7f3 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.