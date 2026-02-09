Cosa volevano farmi! Zoe Trinchero parla l’uomo che ha rischiato il linciaggio

Un uomo si è fatto avanti, raccontando cosa è successo davvero quella sera. La voce si è diffusa rapidamente tra i residenti, alimentando dubbi e timori. La vicenda ha rischiato di trasformarsi in un linciaggio, ma lui ha deciso di parlare e spiegare la sua versione dei fatti.

La voce ha cominciato a circolare in fretta, come spesso accade nei piccoli centri quando la paura si mescola all’incertezza. Prima un sussurro, poi un’accusa sempre più esplicita, fino a trasformarsi in una minaccia concreta. In poche ore, una persona qualunque è diventata un bersaglio. Senza prove, senza verifiche, senza attendere il lavoro degli investigatori. Solo il peso di un nome indicato e di una rabbia collettiva pronta a esplodere. Per Naudy Carbone, 39 anni, quella rabbia ha preso la forma di un assedio. Un incubo vissuto tra le mura di casa, mentre fuori la tensione cresceva e le urla si facevano sempre più violente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 39 anni di origine guineana si è presentato inaspettatamente davanti ai giornalisti dopo essere stato coinvolto nella vicenda di Zoe Trinchero.

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

