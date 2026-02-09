Cosa accade alla mente mentre si corre

Correre fa bene alla salute e aiuta a mantenere il buon umore. Molti credono che i benefici principali siano solo fisici, come rafforzare i muscoli del cuore o bruciare calorie. Ma in realtà, mentre si corre, la mente lavora in modo sorprendente: si stimolano le funzioni cognitive e si alleviano lo stress e l’ansia. È un’attività che, oltre al corpo, fa bene anche alla testa.

Correre fa bene alla salute e mette di buon umore. Molti pensano che i principali benefici di questa attività siano fisici, tra i suoi principali ricordiamo infatti che previene l'osteoporosi, rinforza i muscoli del cuore, accelera il metabolismo e fa dimagrire, abbassa i livelli di colesterolo.

