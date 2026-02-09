Corvi salva la sua porta più volte Nicolussi e Strefezza innesti decisivi

Corvi si mette in mostra più volte durante la partita. Tiene alte le speranze del Benevento con interventi decisivi, tra cui un salvataggio su Delprato nel recupero che ha evitato il peggio. Nicolussi e Strefezza entrano in campo e cambiano le sorti del match, portando energia e occasioni importanti. La partita si conclude con il Benevento che torna a casa con un punto prezioso, grazie anche alla sua difesa sempre attenta.

Corvi 7,5 Attento nel primo tempo sul colpo di testa di Dallinga, fortunato sul palo di Orsolini, miracoloso su Delprato, quando in pienissimo recupero il Parma rischia di farsi male da solo e poi su Orsolini: provvidenziale. Britschgi 6 Schierato a destra, fa bene la doppia fase. Dopo la superiorità numerica spinge poco e nel finale soffre la spinta di Miranda, ma non perde mai la bussola. Delprato 5,5 Sua la disattenzione che regala a Dallinga un'occasione di testa e nel finale rischia l'autorete. Circati 6,5 Il migliore dietro, non sbaglia mai. Troilo 5 Rovina con un doppio giallo una prestazione solida.

