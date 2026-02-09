Il giudice si arrabbia e alza la voce: Fabrizio Corona rifiuta di cancellare i video di Signorini. Ora rischia grosso, con una nuova denuncia sulla testa. La situazione si fa complicata per l’ex paparazzo, che non vuole mollare e continua a creare problemi.

Fabrizio Corona rischia grosso dopo il rifiuto di rimuovere i video di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini. A svelarlo Roberto Pertile, giudice del Tribunale civile di Milano secondo cui l’ex re dei paparazzi “deve essere denunciato al pubblico ministero” per la “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. Fabrizio Corona rifiuta di cancellare i video di Signorini: interviene il giudice. Parole che arrivano dopo un ricorso inoltrato dai legali di Alfonso Signorini che, proprio qualche settimana fa, si erano rivolti ai giudici per ottenere la rimozione delle puntate di Falsissimo in cui Fabrizio Corona svelava le chat private fra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, mostrando anche le foto inviate dal conduttore all’ex gieffino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corona rischia grosso. Il giudice furioso: “Rifiuta di cancellare video di Signorini”. Nuova denuncia

Fabrizio Corona dovrà rimuovere tutti i video in cui parla di Alfonso Signorini e non potrà pubblicare contenuti nuovi sul caso.

La procura di Milano sta indagando su Google per ricettazione, oltre a aver ascoltato la denuncia di Alfonso Signorini.

Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra»

