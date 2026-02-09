Coppa Italia sfugge ancora a Trento Mendez | Complimenti al Verona dobbiamo accettare

La Coppa Italia 2026 sfugge ancora a Trento, che questa volta si deve inchinare al Verona. Dopo una partita combattuta, l’allenatore Mendez ha ammesso la superiorità degli avversari, anche se la squadra trentina si impegna a migliorare. Ora l’obiettivo è concentrarsi sulla prossima sfida e imparare dagli errori fatti.

Un riepilogo mirato delle principali dinamiche competitive della stagione, con evidenza sui principali esiti della Coppa Italia 2026 e sui riscontri nelle divisioni nazionali. L’analisi sintetizza i risultati, le dinamiche di classifica e le valutazioni emerse dalle gare chiave, offrendo una lettura chiara e immediata degli appuntamenti più rilevanti. La finale della Del Monte Coppa Italia 2026 è stata disputata tra Trento e Verona, con il punteggio che ha visto trionfare la squadra ospite per 0-3. Nella sessione di pagelle emerse, Christenson e Darlan hanno conquistato i voti più alti, mentre Lavia ha ricevuto un voto accompagnato dal commento «Ci sei mancato». 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domenica 8 febbraio alle 18:00, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca la finale della Coppa Italia 2026.

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia 2026 tra Trento e Verona.

Volley, Trento-Verona 0-3: gli scaligeri vincono la Coppa Italia per la prima voltaVerona batte l'Itas del Tricolore e corona un sogno inseguito fin dall'anno scorso, quando si vide sfuggire proprio la Coppa Italia in finale ... corrieredelveneto.corriere.it

RIVIVI – COPPA ITALIA, POTENZA-TERNANA 0-1: i Lucani vincono la lotteria dei rigori e accedono in finaleBenvenuti nella webcronaca di Potenza- Ternana, semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si gioca al Viviani di Potenza, fischio d'inizio alle ore 18. ternananews.it

Coppa Italia alla Pro Recco Waterpolo 13 a 7 sul Savona! facebook

DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com