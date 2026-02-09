Convento e Casa della salute il Sindaco | Rivendico quanto fatto

Il sindaco Buonopane difende la realizzazione della Casa della Salute a Montella, nonostante le critiche dei frati del Convento di San Francesco. In un intervento diretto, il primo cittadino rivendica con orgoglio il suo operato e sottolinea come questa struttura rappresenti un passo importante per la comunità. «Rivendico quanto fatto», dice, e spiega che si tratta di un risultato che ha combattuto con determinazione, anche in presenza di resistenze.

Tempo di lettura: 11 minuti Sula realizzaione della Casa della Salute a Montella e la reazione dei frati del Convento di San Francesco, ri portiamo il lungo intervento del Sindaco Rizieri Buonopane: “Esistono “ battaglie” che meritano di essere combattute, come quella dell’ospedale di comunità di Montella. Lo penso da anni, da quando con l’amministrazione comunale abbiamo iniziato a lavorarci. Oggi, non solo ne sono ancora più convito ma lo rivendico anche da cittadino, prima ancora che da amministratore. Leggo e ascolto in questi giorni, decine e decine di commenti su questo argomento, di montellesi residenti e non, piuttosto che di gente non di Montella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

