Controlli stradali per la sicurezza dei più giovani

Questa mattina a Reggio Emilia sono partiti controlli stradali intensivi. Polizia e carabinieri hanno fermato diversi veicoli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L’obiettivo è ridurre la guida spericolata e l’uso di alcol tra i giovani, spesso protagonisti di comportamenti rischiosi sulle strade. Le forze dell’ordine hanno già elevato alcune multe e sequestrato veicoli irregolari. La speranza è che questi controlli possano contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 - Servizi di controllo per contrastare il fenomeno della guida spericolata e potenzialmente pericolosa, oltre che in stato di ebbrezza alcolica. Controlli mirati soprattutto ai più giovani che si spostano nelle serate e notti del fine settimana. Prosegue l'azione di sicurezza condotta anche dalla polizia locale dell'Unione Terra di Mezzo, sulle strade fra Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, nell'ambito del progetto provinciale " Strade Future: Giovani e Mobilità Responsabile". Nelle ultime settimane gli agenti coordinati dal comandante Andrea Tassoni hanno condotto sette servizi serali mirati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida.

