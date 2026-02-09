Controlli notturni nei locali sequestrate 65 bombole gpl e scovati 7 lavoratori irregolari
Questa notte i carabinieri hanno fatto un blitz in due locali pubblici. Durante i controlli hanno trovato 65 bombole di Gpl stipate nei magazzini, in mezzo a scatoloni e altri materiali infiammabili. Sono stati sequestrati tutti i contenitori, ritenuti pericolosi per la sicurezza. Inoltre, sono stati scoperti sette lavoratori irregolari che operavano nei locali senza regolare contratto. Un intervento deciso per garantire la sicurezza e contrastare il lavoro in nero.
Sessantacinque bombole di Gpl ammassate e stipate nei magazzini di due pubblici esercizi, a fianco di scatoloni e materiale altamente infiammabile. Questo il risultato del controllo congiunto - nell'ambito di quanto stabilito in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - messo in.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Controlli nei locali . Sessanta bombole Gpl stipate in due magazzini
Le forze dell'ordine hanno trovato decine di bombole di Gpl stipate in due magazzini di locali pubblici.
