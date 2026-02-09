Contro transfobia e discriminazioni Trieste apre il suo primo centro nella storia | a chi è rivolto
Trieste apre il suo primo centro dedicato alla lotta contro transfobia e discriminazioni. Si tratta di un passo importante, dice il Comune, che vuole offrire un punto di riferimento concreto per le persone LGBTQ+ e chi subisce ingiustizie. Il nuovo servizio sarà disponibile già da questa settimana e mira a dare supporto, ascolto e assistenza a chi ne ha bisogno. La città fa così un altro passo avanti nella tutela dei diritti, trasformando la solidarietà in un servizio ufficiale.
“La nostra lotta per i diritti non è più solo buona volontà, ma è diventata un servizio istituzionale e riconosciuto”. È così che Anita Garibalde, presidente di Euphoria trans Fvg, esprime la sua soddisfazione per l’apertura del primo Centro anti discriminazione e anti violenza – Cad triestino.🔗 Leggi su Triesteprima.it
