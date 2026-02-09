Contro transfobia e discriminazioni Trieste apre il suo primo centro nella storia | a chi è rivolto

Trieste apre il suo primo centro dedicato alla lotta contro transfobia e discriminazioni. Si tratta di un passo importante, dice il Comune, che vuole offrire un punto di riferimento concreto per le persone LGBTQ+ e chi subisce ingiustizie. Il nuovo servizio sarà disponibile già da questa settimana e mira a dare supporto, ascolto e assistenza a chi ne ha bisogno. La città fa così un altro passo avanti nella tutela dei diritti, trasformando la solidarietà in un servizio ufficiale.

“La nostra lotta per i diritti non è più solo buona volontà, ma è diventata un servizio istituzionale e riconosciuto”. È così che Anita Garibalde, presidente di Euphoria trans Fvg, esprime la sua soddisfazione per l’apertura del primo Centro anti discriminazione e anti violenza – Cad triestino.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Trieste Centro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trieste Centro

Argomenti discussi: Bologna, un modello di accoglienza per richiedenti asilo transgender che fa scuola in Italia; Ruggi, negato il reparto femminile a una paziente trans: interviene il Governatore Fico; Il percorso (anche medico) che devono affrontare le persone transgender: se ne parla a Monza; Francia, rifiuta di visitare una paziente trans: Mi occupo solo di vere donne, ginecologo sospeso.

Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Gli psicologi Enpap: I diritti assistenziali e previdenziali non hanno un orientamento sessualeIl presidente dell'Ente previdenziale degli psicologi, Felice Damiano Torricelli: Il tema dell’inclusione ci sta particolarmente a cuore. Siamo psicologi, e il nostro codice deontologico dice che lo ... quotidianosanita.it

Giornata contro la transfobia: Gesù ha patito le stesse discriminazioni di omosessuali e transessualiUn amico omosessuale mi invita alla manifestazione Tdor (Transgender day of remembrance) che si tiene giovedì 20 novembre a Roma nella piazza davanti al Pantheon. È una fiaccolata ed inizia alle 18.30 ... huffingtonpost.it

A Trieste una sentenza mette un po' di ordine nella vita dei figli delle famiglie omogenitoriali. Il consenso informato sottoscritto durante il percorso di PMA è stato riconosciuto post mortem per tutelare l'interesse superiore del minore, che vedrà così riconosciuta facebook