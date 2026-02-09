Nel pattinaggio di figura, un bronzo olimpico lombardo si aggiunge alla storia italiana. I pattinatori italiani hanno conquistato la medaglia nel team event a Pyeongchang, un risultato che mancava da anni e che rende orgogliosa tutta l’Italia. I protagonisti sono stati i lombardi, che hanno sentito tutto il calore del pubblico urlante e si sono detti fieri di rappresentare il paese sul podio.

Milano, 9 febbraio 2026 – Il bronzo storico -è appena la terza medaglia nella storia azzurra in questa disciplina- conquistato dall'Italia nella sera dell’8 febbraio nel team event di pattinaggio di figura è in gran parte di appannaggio lombardo. Cinque atleti con stili, età e carriere diverse che insieme hanno conquistato quello che per tutti loro è il primo podio personale ai Giochi Invernali. Un percorso iniziato nelle qualificazioni di sabato 7 febbraio da Charlene Guignard e Marco Fabbri, lui milanese doc, lei francese naturalizzata italiana e meneghina. Poi la spinta dell’altra coppia sportiva (in passato lo sono stati anche a livello personale) di figura: l’alzanese Sara Conti e il milanese Niccolò Macii. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conti-Macii, Guignard-Fabbri e infine Rizzo: nel pattinaggio è un bronzo olimpico lombardo: “Fieri di essere italiani, sentivamo solo il pubblico urlare”

Questa mattina si sono svolte le prove a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi.

