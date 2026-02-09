Conti del Comune Morrone scrive al commissario | Verificare cassa debiti ed equilibri di bilancio

Fausto Morrone, ex segretario della Cgil e ex consigliere comunale, ha scritto al commissario prefettizio Vincenzo Panico. Chiede di controllare attentamente la cassa, i debiti e gli equilibri di bilancio del Comune di Salerno. La richiesta arriva in un momento in cui si parla molto di conti pubblici e gestione finanziaria. Morrone vuole fare chiarezza sulla situazione economica del Comune, che da tempo attraversa alcune difficoltà.

Una richiesta di verifiche puntuali sulla situazione economica e finanziaria del Comune di Salerno. A metterla nero su bianco è Fausto Morrone, già segretario generale della Cgil di Salerno ed ex consigliere comunale, che ha inviato una nota al commissario prefettizio Vincenzo Panico, per.

