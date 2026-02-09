Conte contro il Como sceglie Milinkovic tornano Mazzocchi e Olivera Giovane dal 1? Sky

Domani sera al Maradona il Napoli affronta il Como nei Quarti di finale di Coppa Italia. Luciano Spalletti ha deciso di puntare su Milinkovic, mentre Mazzocchi e Olivera tornano in campo. Per il Napoli potrebbe esserci anche un giovane dal primo minuto, ma ancora non è sicuro. La vincente di questa sfida incontrerà l’Inter in semifinale, che aspetta da tempo di giocare la sua prossima partita.

Domani sera al Maradona scenderanno in campo Napoli e Como. La gara sarà valida per i Quarti di finale di Coppa Italia e ad attendere la vincitrice in Semifinale (che si giocherà in due gare: andata e ritorno) ci sarà l’Inter prima in classifica. Conte ha gli uomini contati come spesso è capitato in questa stagione, dovendo affrontare pure lo stop precauzionale di McTominay. Diversa la questione per il Como, che non farà sconti avendo anche riposato in questo weekend (in vista di Milan-Como ndr) e giocherà con la migliore formazione possibile. Le probabili sono state sviscerate da Sky Sport negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dopo le ultime prestazioni, il difensore olandese fatica a trovare spazio in squadra.

McTominay non ce la fa: salta Napoli-Como di Coppa Italia. Ennesima brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri perdono anche l'imprescindibile centrocampista scozzese alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como, fissata alle 21 di ...

Conte tra rientri e rotazioni: le mosse per il Como In vista della sfida di Coppa Italia contro il Como, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle scelte di Antonio Conte, tra recuperi dall’infermeria e necessità di turnover. “Dall’infermeria uscirà Matteo Politano, che facebook

Novità importanti per gli infortunati del #Napoli Conte recupera un big per il #Como x.com